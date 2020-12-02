Полиции пришлось остановить некоторых водителей.

Полицейские Ровенской области проверяли, как пропускают скорую на дороге.

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Медик с бригадой спешила на ужасную аварию, где были тяжело травмированы двое мальчиков, а их брат и мама погибли. Однако водители скорую подрезали и не пропускали.

Пролицейские провели рейд на дорогах Ровенской области, чтобы проверить, как скорую пропускают сейчас.

Некоторые автомобили не пропускали скорую, за которой следовали три экипажа патрульной полиции. Некоторых водителей пришлось остановить.

Медики говорят, что поддерживают такие рейды - люди должны задуматься, что скорая может ехать к их родным.

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Автор: УНИАН