Представлен законопроект для защиты отечественного машиностроения: ФРУ сообщила детали

На Крюковском вагоностроительном заводе презентовали законопроект 3739 по поддержке локализации продукции машиностроения при публичных закупках. Данный проект выделяет четыре направления машиностроения, для которых предлагается локализация: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение.

Как сообщила Федерация работодателей Украины, в рамках этого мероприятия состоялась выездная встреча инициативной группы народных депутатов, руководства Федерации работодателей Украины, руководителей местной власти и ведущих машиностроительных предприятий. В частности, на презентации выступил председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник.

"Мы, промышленники, отечественные производители, работодатели ответственные за своих людей, за свои коллективы, поэтому Украина должна проводить такую государственную политику, которая будет способствовать занятости населения, экономическому росту и построению конкурентоспособной экономики. Так как это делают страны, достигшие успеха: США, Канада, Китай, страны ЕС. И мы это будем делать!" – отметил Олейник.

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Отмечается, что соответствующий проект закона зарегистрирован Верховной Радой. Его авторами стали народные депутаты Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа. Законопроект подписали 38 народных депутатов из разных фракций и групп, Федерация работодателей Украины активно способствовала его разработке.

Как сообщает ФРУ, законопроект выделяет 4 основных направления машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%. Это железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение.

Также, документ предусматривает обязательный процент локализации производства на территории Украины для участия в государственных закупках, что вызывает самые горячие дискуссии. Кроме того, он не лоббирует интересы отдельных крупных производителей или определенных проектов. Благодаря внутренней кооперации мелких и средних предприятий-смежников будут организовываться производства по выпуску оборудования, комплектующих, которые сегодня закупаются у зарубежных поставщиков.

Федерация работодателей Украины подготовила открытое обращение к Президенту Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров по поддержке представленного законопроекта №3739, важности его принятия для промышленности и экономики страны, и предложила всем присутствующим – руководителям предприятий и руководителями органов местной власти – подписать обращение

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