Mercedes-Benz S-Класса рассекретили до премьеры (фото)

Очевидцам удалось сфотографировать новый флагман Daimler без маскировки.

Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz S-Класса полностью рассекречены до премьеры. Один из тестовых прототипов попал в объектив в Китае — очевидцу удалось заглянуть в салон и запечатлеть кузов, лишённый камуфляжной плёнки. Вероятно, флагманский седан серии W223 привезли в Поднебесную для внутренней презентации.

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Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class ждут революционные изменения в дизайне: от вертикальных задних фонарей отказались в пользу горизонтальных с секцией на крышке багажника, изменился рисунок оптики, пишет motor.ru.

Вместо двух хромированных вставок сзади осталась одна, стала сложнее форма радиаторной решётки: теперь деталь напоминает семиугольник со скруглёнными краями. Судя по оформлению переднего бампера, фотошпионам удалось рассекретить один из S-Классов с пакетом AMG.

Архитектура салона полностью пересмотрена: от мультимедийного комплекса MBUX с двумя визуально объединёнными в единый кластер дисплеями отказались в пользу отдельного широкоформатного экрана приборной панели и почти квадратного планшета информационно-развлекательной системы.

Огромный тачскрин медиасистемы «вытеснил» воздуховоды в верхнюю часть передней панели, причём от круглых дефлекторов отказались в пользу прямоугольных, как на концепте Vision EQS. В «цифровом» интерьере не нашлось места для фирменных стрелочных часов, а количество физических кнопок резко сократилось. Зато съёмные планшеты для задних пассажиров могут стать базовым оснащением.

Судя по ранее засвеченным снимкам нового C-Класса, оформление салона с раздельными экранами станет фирменной чертой всех новых «Мерседесов». Больше подробностей о флагманском S-Классе появится в ближайшее время, ведь премьера седана должна состояться до конца года.