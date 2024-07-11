Относительно результатов по дизелю, эксперт сообщил, что давно не видел превышения по сере в 6-7 раз.

После заправки бензином на АЗС БРСМ-Нафта, Мотто и Luxwen повышен расход топлива – минимум на 10%, дизелем – коррозия всего и вся. Можно наэкономить на дорогой ремонт топливной системы. Об этом написал в Фейсбук эксперт рынка горючего, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, опираясь на документы Испытательного центра горюче-смазочных материалов.

"Исследования коснулись самых дешевых предложений бензина А-95 и дизтоплива. Обычно 10-15% спирта в дешевом бензине были нормой. Но 25-35% – это абсолютные рекорды! По нормативке это уже даже не бензин, а так называемое альтернативное горючее. Во-вторых, повышенное в несколько раз содержание серы и бензола вообще делает это горючее некондиционным. Это самая натуральная бодяга, сделанная из безакцизных компонентов, за счет чего она и становится самой дешевой. Это привет лямбда-зондам и катализаторам, это раз. А во-вторых, повышенный расход топлива – минимум на 10%. Экономия еще та!" – написал Куюн.

Относительно результатов по дизелю, эксперт сообщил, что давно не видел превышения по сере в 6-7 раз.

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"Совершенно очевидно, что сера лезет из-за добавления прямогонной дизельной фракции, которую получают на тех же мини-НПЗ. Соответственно, после смешивания даже небольших объемов "крафтового" дизеля с горючим Евро-5 получаем такой показатель по сере. Это даже не Евро-4, а Евро-3, от которого отказались еще 15 лет назад. А что такое сера? Это коррозия всего и вся. Можно наэкономить на неслабый ремонт топливной системы", – отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

Он подчеркнул, что не удивлен, у кого нашли такое горючее.

"Меньше удивлен тем, у кого это нашли – БРСМ, МОТТО и маргинальная сеточка Luxwen. Первые две – настоящие патриархи малой нефтепереработки и "крафтового" горючего. Как видим, придерживаются традиций даже несмотря на войну. Стимулы серьезные: акциз + НДС = 11 грн/л. А потом меня спрашивают, почему такая разница в ценах на АЗС? Будьте бдительны! Помните о дешевой рыбке и дальнейших последствиях!" – подытожил Сергей Куюн.

Как сообщалось ранее, журналисты Апостроф.TV провели расследование качества горючего на АЗС с "дешевым" горючим – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке ". Бензин из БРСМ- Нафта не отвечает требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" – похожая ситуация. Серы – снова слишком много. А вот температура вспышки – наоборот слишком низкая. На других АЗС с "дешевым" горючим, отмечают журналисты, отобранные образцы тоже не соответствуют нормам.