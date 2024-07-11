Фото censor.net

После заправки бензином на АЗС БРСМ-Нафта, Мотто и Luxwen повышен расход топлива – минимум на 10%, дизелем – коррозия всего и вся. Можно наэкономить на дорогой ремонт топливной системы. Об этом написал в Фейсбук эксперт рынка горючего, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, опираясь на документы Испытательного центра горюче-смазочных материалов.

"Исследования коснулись самых дешевых предложений бензина А-95 и дизтоплива. Обычно 10-15% спирта в дешевом бензине были нормой. Но 25-35% – это абсолютные рекорды! По нормативке это уже даже не бензин, а так называемое альтернативное горючее. Во-вторых, повышенное в несколько раз содержание серы и бензола вообще делает это горючее некондиционным. Это самая натуральная бодяга, сделанная из безакцизных компонентов, за счет чего она и становится самой дешевой. Это привет лямбда-зондам и катализаторам, это раз. А во-вторых, повышенный расход топлива – минимум на 10%. Экономия еще та!" – написал Куюн.

Относительно результатов по дизелю, эксперт сообщил, что давно не видел превышения по сере в 6-7 раз.

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"Совершенно очевидно, что сера лезет из-за добавления прямогонной дизельной фракции, которую получают на тех же мини-НПЗ. Соответственно, после смешивания даже небольших объемов "крафтового" дизеля с горючим Евро-5 получаем такой показатель по сере. Это даже не Евро-4, а Евро-3, от которого отказались еще 15 лет назад. А что такое сера? Это коррозия всего и вся. Можно наэкономить на неслабый ремонт топливной системы", – отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

Он подчеркнул, что не удивлен, у кого нашли такое горючее.

"Меньше удивлен тем, у кого это нашли – БРСМ, МОТТО и маргинальная сеточка Luxwen. Первые две – настоящие патриархи малой нефтепереработки и "крафтового" горючего. Как видим, придерживаются традиций даже несмотря на войну. Стимулы серьезные: акциз + НДС = 11 грн/л. А потом меня спрашивают, почему такая разница в ценах на АЗС? Будьте бдительны! Помните о дешевой рыбке и дальнейших последствиях!" – подытожил Сергей Куюн.

Фото АЗС 11 июля 2024
Фото АЗС 11 июля 2024
Фото АЗС 11 июля 2024
Фото АЗС 11 июля 2024
Фото АЗС 11 июля 2024

Как сообщалось ранее, журналисты Апостроф.TV провели расследование качества горючего на АЗС с "дешевым" горючим – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке ". Бензин из БРСМ- Нафта не отвечает требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" – похожая ситуация. Серы – снова слишком много. А вот температура вспышки – наоборот слишком низкая. На других АЗС с "дешевым" горючим, отмечают журналисты, отобранные образцы тоже не соответствуют нормам.