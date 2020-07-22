Полиция выяснила, сколько Кличко, Комарницкий и Тищенко украли на строительстве Подольского моста - блогер

По словам блогера Михаила Чаплыги, полиция установила, что мэр Киева Виталий Кличко, "смотрящий" Денис Комарницким и народный депутат Николай Тищенко украли 80 млн грн на достройке Подольского моста.

В данный момент дело активно расследуется, сообщил Чаплыга на своей странице в Facebook.

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"В рамках расследования Национальная полиция обоснованно подозревает, что мэр Кличко и его коллега, так сказать "смотрящий" Комарницкий вместе с нардепом Тищенко украли 80 млн грн на достройке Подольского моста. Следствие идет - и это хорошая новость. Причем в полиции подчеркивают, что это лишь предварительная оценка ущерба, нанесенного бюджету Киева - в реальности суммы могут быть больше. Речь идет о компании "Эко-Буд-Трейд", которая еще в 2017 году без конкурсного отбора получила контракт на достройку Подольского моста. В мае 2019 года Государственная аудиторская служба представила отчет относительно использования бюджетных средств на строительстве данного объекта в 2017 году (1 044,7 млрд грн). С документом может ознакомиться каждый желающий", - написал Чаплыга.

Он отметил, что следователи Главного следственного управления Нацполиции сразу же, в мае 2019, начали досудебное расследование.

"И ими было установлено, что распорядитель бюджетных средств Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА (полностью подконтрольный Кличко как мэру), генподрядчик-прокладка “Эко-Буд-Трейд” (как уже неоднократно сообщалось, подконтрольная Комарницкому и Тищенко) и еще два предприятия (субподрядчики) наладили схему "хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве". Если что, это формулировка из департамента стратегических расследований Нацполиции", - подчеркнул блогер.

По его словам, в итоге полиция год вела досудебное следствие, и в конце прошлой недели наконец провела 17 обысков у организаторов и исполнителей схем.

"Говорят, изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которые подтверждают причастность фигурантов - Кличко, Комарницкого и Тищенко - к преступлению. А именно - краже как минимум 80 млн долларов. Будем надеяться, что дело уже в скором времени дойдет до суда. И, в идеале, расхитители бюджета сядут, деньги вернутся в городскую казну, а многострадальный мост будет-таки наконец достроен", - резюмировал Чаплыга.

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