С 15 июля метро Киева начинает отказываться от жетонов
Киевское метро начинает выводить из обращения жетоны. Пока только на двух станциях – «Нивки» и «Ипподром».
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Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
На обеих станциях будут действовать только современные средства оплаты.
Несмотря на это, жетоны можно будет использовать на других станциях. Однако недолго – к 30 октября их выведут из обращения вообще.
Как сообщал УНИАН, 18 июня 2018 года советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон заявила, что в столице 70% пассажиров метрополитена уже не пользуются жетонами.
По ее данным, в оплате преобладают: карточки метро, банковские карты и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату на желтых турникетах.
Кроме того, отметила Макогон, пассажиры-льготники используют для оплаты поездок "Карточки киевлянина".
Перед тем в руководстве метрополитена заявили, что реализуют программу автоматизации станций, согласно которой постепенно прекращается продажа жетонов в кассах подземки, а переориентируют пассажиров пользоваться автоматикой.
Сегодня в кассах метро продается только один жетон в руки.
29 мая 2019 года в Киевском метрополитене сообщили, что выводят из строя автоматы по продаже жетонов.
Напомним, метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме после ЧП на станции «Оболонь».