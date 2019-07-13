С 15 июля метро Киева начинает отказываться от жетонов

Отмечается, что к 30 октября жетоны выведут из обращения вообще.

Киевское метро начинает выводить из обращения жетоны. Пока только на двух станциях – «Нивки» и «Ипподром».

Читайте такжеКиевское метро прощается с жетонами: на "Вокзальной" образовалась очередь и давка (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

На обеих станциях будут действовать только современные средства оплаты.

Несмотря на это, жетоны можно будет использовать на других станциях. Однако недолго – к 30 октября их выведут из обращения вообще.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2018 года советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон заявила, что в столице 70% пассажиров метрополитена уже не пользуются жетонами.

По ее данным, в оплате преобладают: карточки метро, банковские карты и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату на желтых турникетах.

Кроме того, отметила Макогон, пассажиры-льготники используют для оплаты поездок "Карточки киевлянина".

Перед тем в руководстве метрополитена заявили, что реализуют программу автоматизации станций, согласно которой постепенно прекращается продажа жетонов в кассах подземки, а переориентируют пассажиров пользоваться автоматикой.

Сегодня в кассах метро продается только один жетон в руки.

29 мая 2019 года в Киевском метрополитене сообщили, что выводят из строя автоматы по продаже жетонов.

Напомним, метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме после ЧП на станции «Оболонь».