Международная телекомгруппа Veon (Королевство Нидерланды), которая является единственным акционером ЧАО Киевстар, объявила о подписании Меморандума о намерениях с Rakuten Symphony, дочерней компанией ведущего технологического конгломерата Rakuten Group с целью содействовать реконструкции телеком инфраструктуры Украины путем внедрения новых цифровых сервисов и технологий.

Согласно условиям меморандума, обе компании намерены создать в Украине надежную телекоммуникационную инфраструктуру, которая может беспрепятственно обеспечить развитие услуг высокоскоростной связи. Такое решение было принято в поддержку инициативы "Мы строим Украину", которая объявлена Государственным агентством Украины по реконструкции и развитию инфраструктуры.

Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров, "Мы рады присоединиться к государственной инициативе "Мы строим Украину". Убежден, что наша экспертиза и технологический опыт нашего партнера будет способствовать развитию широкого спектра цифровых услуг и созданию в Украине передовой цифровой инфраструктуры".

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Как сообщалось ранее, Киевстар планирует привлечь в ближайшие три года 600 миллионов долларов США для развития в Украине новых цифровых сервисов и технологий. В частности, эти инвестиции будут использованы для разработки технологии Open RAN, которая позволяет модернизировать существующие радиосети, используя оборудование от различных поставщиков. Это также будет способствовать в будущем развитию стандарта 5G в Украине.

Киевстар и Rakuten имеют успешную историю сотрудничества. Так Viber от Rakuten является ведущим приложением для цифровых коммуникаций для украинцев в стране и за рубежом. Он также предоставляет услуги украинскому бизнесу, в том числе через существующее партнерство с Киевстар. Кроме того, Rakuten Symphony является ведущим поставщиком решений Open RAN и имеет огромный опыт, полученный в результате успешного создания крупномасштабных коммерческих облачных сетей по всему миру.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабной войны компания предоставила гуманитарной помощи ВСУ, абонентам, обществу на сумму более 1,1 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net