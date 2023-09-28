Национальный телеком оператор подготовил сеть к возможным перебоям с электроэнергией. Для этого компания установила на базовых стациях более емкостные аккумуляторы, которые могут заряжаться без подзарядки от электроэнергии до 6 часов. Общая сумма инвестиций Киевстар в энергобезопасность достигла 988 млн грн.

В течение 2023 года Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые могут обеспечивать работу телеком оборудования 4-6 часов без использования сетей электропитания. До конца года компания планирует установить еще 30 тысяч таких аккумуляторов.

Кроме того, с февраля 2022 года компания втрое увеличила количество стационарных и мобильных дизель-генераторов, которые могут длительное время обеспечивать работу всех критически важных объектов телеком сети. Если в начале войны в распоряжении компании было 700 таких генераторов, то сейчас их 2200. При этом 850 генераторов были подключены к базовым станциям Киевстар другими коммерческими компаниями и предприятиями.

Киевстар позаботился также и об абонентах, которые пользуются "домашним интернетом". Так, на сети фиксированного интернета устанавливается 50 тысяч блоков бесперебойного питания, что даст возможность обеспечить функционирование как минимум 70% сети фиксированного интернета во время блэкаутов. В ряде городов Украины Киевстар уже начал развертывание и тестирование технологии GPON, которая является более энергонезависимой. До конца 2023 года телеком оператор планирует запустить GPON-сеть в коммерческое использование.

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С начала войны телеком оператор Киевстар уже инвестировал почти 988 миллионов гривень в энергобезопасность телеком инфраструктуры. Из них 688 миллионов гривень инвестировано в источники энергии для сети мобильной связи, а более 300 млн грн – в сеть "Домашнего Интернета".

Услугами связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, а услугами "Домашнего Интернета" - более 1 миллиона абонентов. Телеком оператор неуклонно ровивает и отстраивает телеком сеть, чтобы предоставлять своим абонентам стабильные качественные услуги связи и передачи данных.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабново время войны компания предоставила поддержки ВСУ, абонентам, обществу на сумму почти 1,4 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.Дополнительная информация: pr@kyivstar.net