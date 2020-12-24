Сроком на пять лет его приобрело ООО "Спыс Украина".

Государственная служба геологии и недр Украины впервые выставила золоторудный лот, и ряд других, на электронные торги. Во время аукциона общая стоимость лотов выросла в шесть раз - с 6,5 до 38,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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На электронные торги было выставлено 13 специальных разрешений с залежами янтаря, марганцевых руд, подземных вод и золота.

Золоторудный лот был выставлен на подобный аукцион в Украине впервые в истории. Сроком на пять лет его приобрело ООО "Спыс Украина".

"Мы проводим большую работу, чтобы формировать интересные предложения для рынка и привлекать как можно больше игроков. Большое количество участников аукционов создало сильную конкуренцию, что посодействовало повышению конечной стоимости лотов. В результате проведенных аукционов Государственный бюджет Украины получит свыше 38 миллионов гривен", - сказал глава государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

Кто покупатель

Как сообщает издание "НВ", ООО "Спыс Украина" зарегистрировано в феврале 2010 года. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний, второстепенные — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность главных управлений (хед-офисов).

Конечный бенефициар компании — гражданин Турции Фират Чакмак. Уставный капитал ООО — 869 грн.

Цена на золото

В августе 2019 года фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). Цена за унцию драгоценного металла выросла на 1,17% и достигла $1503,30. Отметку в $1,5 тыс. золото преодолело впервые с апреля 2013 года. Причина роста цен — устойчивый спрос на золотые слитки на фоне торговой войны между Китаем и США, замедление глобального роста и смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

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Автор: УНИАН