В апреле удалось вывести из режима горячей консервации и частично возобновить производство на "Запорожстали", которое в начале войны было приостановлено.

Группа компаний "Метинвест" рассказала, какие крупные металлургические предприятия, входящие в состав группы (и исторически были одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине), продолжают работать, несмотря на военные действия на территории страны.

"В условиях войны "Метинвест" меняет подходы к производству и осваивает новые логистические цепочки, чтобы поддерживать экономику Украины и обеспечивать украинцев рабочими местами. Предприятия компании продолжают работать там, где это безопасно для людей, хотя и не на полную мощность", - сообщают в компании.

В частности, согласно сообщению, в марте комбинат "Каметсталь", расположенный в Днепропетровской области, был единственным производителем керамики в стране.

В Каменском работает коксохимическое производство, которое обеспечивает металлургическое предприятие и позволяет выплавлять чугун и сталь. Главным вызовом остается доставка готовой продукции к зарубежным потребителям.

Кроме того, в "Метинвесте" сообщают, что в апреле удалось вывести из режима горячей консервации и частично восстановить производство на "Запорожстали" (Запорожская область), которое в начале войны было приостановлено. Сейчас комбинат работает на 50% от своих мощностей. Полным составом работает аглофабрика предприятия. Полноценно работают две из четырех доменных печей.

По данным "Метинвеста", объем производства чугуна с момента частичной расконсервации производства составляет более 225 тыс. тонн. Сейчас в работе одна сталеплавильная печь. Объем произведенной стали после возобновления производства составляет около 205 тыс. тонн, с апреля отгружено около 187 тыс. тонн проката.

"Сейчас на предприятии осваивают новые виды продукции. Например, комбинат начал выпуск холоднокатаного рулона двойной массы без сварного шва. Первая партия проката объемом 3,6 тысячи тонн уже отгружена строителям", - сообщают в компании.

По плану продолжается добыча сырья и готовятся новые выработки на предприятиях "Метинвест Покровскуголь".

Криворожские предприятия Метинвеста - Северный, Центральный и Ингулецкий ГОКи – работают примерно на 40% от объемов прошлого года. Основной сдерживающий фактор – логистика и рынки сбыта. Сейчас специалисты прорабатывают альтернативные варианты, чтобы иметь возможность максимально загрузить ГОК, ремонтные и другие активы.

В "Метинвесте" добавляют, что для того, чтобы обезопасить жизнь сотрудников, которые ежедневно поддерживают производство, на предприятиях Группы обустроены надежные бомбоубежища.

С начала войны переведены в режим консервации и приостановили производственную деятельность два металлургических комбината компании в Мариуполе – ММК имени Ильича и "Азовсталь", а впоследствии – Авдеевский коксохимический завод. От боевых действий пострадали активы этих предприятий.

"Восстановление активов в Мариуполе возможно только при условии победы Украины и деоккупации города. Пока не будет прекращена активная фаза российской военной агрессии и не будут восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы Группы невозможно. Как только такая оценка станет возможной, "Метинвест" предоставит обновленную информацию относительно своих планов по возобновлению производственной деятельности", - сообщают в компании.

Как сообщал УНИАН, за 100 дней войны группа компаний "Метинвест" выделила на помощь украинской армии, мирным жителям и сотрудникам более 1,5 млрд грн.

Как сообщала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, сейчас металлургические компании являются стратегически важными для Украины, поэтому государство готово приложить максимум усилий для обеспечения их бесперебойной работы.