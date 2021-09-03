По словам Вадима Мельника, Консультативная миссия ЕС в Украине готова оказать широкую поддержку БЭБ.

Сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM Ukraine. Итогами встречи стали достигнутые договоренности по созданию рабочей группы, которая будет способствовать как можно более быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачному кадровому отбору и внедрению европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

"Консультативная миссия ЕС в Украине готова оказать широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействия налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС. Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", - пояснил Мельник.

Автор: Григорий Бондарь