Северный ГОК во время модернизации оборудования сосредоточился на стандартизации и диджитализации

На модернизацию производственных мощностей Северного ГОК направили около 270 миллионов гривень.

На обновление производственных мощностей в цехе производства окатышей №1 Северного горно-обогатительного комбината Группы компаний «Метинвест», а именно на совершенствование оборудования обжиговых машин, предприятие направило около 270 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Метинвест».

Согласно сообщению, модернизация обжиговых машин ЛУРГИ 278 А и ОК 306 выполняется в рамках инвестиционной программы для приведения технологического процесса на разных машинах к единому стандарту и повышения качества окатышей. Проект реализуется с 2018 года в несколько этапов, с заменой оборудования участков шихтоподготовки, окомкования и грохочения, установкой систем видеоконтроля за работой оборудования.

На данный момент специалисты цеха работают над программным обеспечением для автоматической регулировки влаги в шихте и скорости вращения чашевых окомкователей. Усовершенствование этих процессов позволит получить максимальный объем окатыша необходимого размера – от 10 до 14 мм. Модернизацию оборудования цеха производства окатышей №1 планируют завершить до конца года.

«Для эффективной работы перерабатывающего комплекса в цехах производства окатышей уже третий год выполняется реконструкция обжиговых машин. Реализация масштабного проекта позволит нам удовлетворять запросы металлургов Украины и прочно удерживать позиции на внешних рынках металлургического сырья. Проекты по обновлению оборудования улучшат экологическую ситуацию, условия труда, повысят уровень безопасности на рабочих местах. Также в рамках экологической программы продолжаем обновление газоочисток. Для снижения выбросов пыли в атмосферу в этом году планируем заменить три электрофильтра на машине ЛУРГИ 552 А. На эти цели направили свыше 340 млн грн», – рассказал генеральный директор Северного ГОКА Андрей Скачков.

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