По словам СЕО, нами уже сейчас интересуется много мощных инвесторов.

Гарантии безопасности станут определяющим фактором в восстановлении разрушенной экономики Украины - ведь нами уже сейчас интересуется много мощных инвесторов. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью ведущему британскому изданию The Guardian.

Он выразил убеждение, что экономика компании может возродиться подобно немецкому экономическому чуду после разрушений Второй мировой войны, но при условии внедрения правильных политик. Но существует значительная неопределенность относительно планов новоизбранного американского президента Дональда Трампа: некоторые люди и бизнес в Украине с тревогой ожидают инаугурации Трампа, поскольку Россия укрепляет свои позиции на фронте, говорит Рыженков.

"Президент Трамп - достаточно решительный человек. Его обещание прекратить все войны, в том числе и войну в Украине, является очень позитивным событием. Проблема в том, что мы до сих пор не знаем, каким будет этот план. Для меня важнее гарантии безопасности, которые мы получим после окончания войны или прекращения огня", - говорит СЕО Метинвеста.

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По его словам, инвесторы проявляют интерес к украинским активам, которые имеют потенциал для восстановления экономики и привлечения внутренних инвестиций, в частности к месторождениям лития и урана, а также к промышленному производству.

В то же время Рыженков напомнил, что Метинвест уже понес значительные потери во время войны: металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича в Мариуполе разрушены, также компания потеряла коксохимический завод в Авдеевке. Сейчас компания насчитывает 43 000 активных работников в Украине, еще до 9 000 мобилизованных в ряды ВСУ.

По словам СЕО, главным вызовом для компании остается логистика и риски дальнейших потерь из-за боевых действий, ведь линия фронта сдвинулась примерно на 10 км к угольной шахте в Покровске, что на востоке Украины. Между тем Покровская угольная группа, которая добывает коксующийся уголь для металлургических комбинатов компании, а также для "АрселорМиттал" в Кривом Роге, обеспечивает треть денежных поступлений Метинвеста.

Рыженков подчеркнул: сейчас металлургическая отрасль "вероятно, находится в самой низкой точке цикла", после чего спрос и цены должны постепенно восстановиться.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.