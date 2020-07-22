Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 5,6%

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в июне в годовом выражении упало на 7,1%.

Спад промышленного производства в Украине в июне 2020 года в годовом выражении – к июню 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 5,6% после падения на 12,2% в мае.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в июне в годовом выражении упало на 7,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в июне выросло на 4,1% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 3,4% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне этого года падение по сравнению с июнем 2019 года составило 4,9%, в перерабатывающей промышленности – 6,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение по товарам промежуточного потребления составило 4%, по инвестиционным товарам – 26,1%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 1,1%, а по энергии – 3,5%. Только по потребительским товарам длительного использования наблюдался рост, который составил 5%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в мае 2020 года в годовом выражении – к маю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней снизился до 12,2% после падения на 16,2% в апреле.

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