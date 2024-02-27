Компании указывают на остановку поставок в РФ.

По всей России начали закрываться специализированные магазины LG, Bosch и Sony. В техподдержке уточняют, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не продадут остатки товаров, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что до сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей. На месте магазинов ушедших компаний уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая.

В начале февраля 2024 года монобрендовые магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в одном из ТЦ. В техподдержке LG сообщили, что закрылись все магазины бренда "из-за остановки поставок". Оператор поддержки Sony сообщил, что в магазин закрыт также "из-за отсутствия поставок". Еще три розничные точки Sony в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

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Кроме азиатских компаний, монобрендовые магазины начал закрывать немецкий Bosch, рассказали в сервисной поддержке вендора. По словам оператора, уже закрыты все магазины, кроме одного, где также распродают остатки.

По словам журналистов, после начала войны в Украине многие иностранные бренды электроники начали замораживать поставки в РФ, среди них LG, Sony, Bosch и Samsung. Собеседник "Ъ" среди крупных ритейлеров объясняет, что закрываться магазины начали только сейчас, поскольку у многих были заключены долгосрочные договоры аренды. В таких случаях компаниям чаще всего выписывают штраф.

Источник добавляет, что в основном закрываются магазины бытовой техники, поскольку они более убыточны, а продвижение производителям в РФ больше не нужно.

Выход западного бизнеса из РФ

В 2024 году немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck, входящий в Mercedes-Benz Group, продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз". Сделка прошла, все одобрения получены, сказал источник, близкий к компании. Подробности он также не раскрыл.

Ранее УНИАН писал, что российские власти тщательно изучают и детально регулируют почти каждый план выхода иностранных компаний из РФ, прежде чем утвердить его.

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