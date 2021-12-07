Больших изменений до конца года эксперт не прогнозирует.

Спрос на первичное жилье в крупнейших украинских городах до конца года сократится как минимум на треть. Только за ноябрь количество сделок на "первичке" Киева снизилось на 35%. В других городах этот показатель составляет 25-30%.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, падение активности прежде всего связано с быстрым подорожанием квадратного метра жилья. Об этом он сказал сайту UBR.ua.

"С 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время, количество сделок за два года также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", – отметил он.

Как поясняет эксперт, подорожание жилья и рост числа сделок спровоцированы такими факторами:

сокращение объемов строительства;

безальтернативность первичного рынка для сохранения сбережений граждан;

ослабление карантинных ограничений.

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"В прошлом году и в течение трех кварталов 2021-го спрос на 10-15% превалировал над предложением, что позволило застройщикам увеличивать цены. Однако с сентября этого года началось постепенное снижение активности покупателей. В настоящее время предложение уже на 20% больше спроса, что стало главным фактором для стабилизации цен", – говорит Пита.

По его прогнозу, до конца года ситуация на первичном рынке столицы и крупнейших городов страны больших изменений не понесет, поэтому стоимость квадратного метра останется стабильной. Он также добавил, что до конца года в 80% строящихся жилых комплексах введут систему скидок (5-15%), которые, прогнозирует эксперт, активность покупателей вряд ли увеличат.

Ранее эксперты спрогнозировали, что первые месяцы 2022 года будут стабильными для отечественного рынка недвижимости, однако весной жилье может начать дорожать.

Автор: Юрий Годован