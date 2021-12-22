На левобережной части Дарницкого моста в столице пробурили и забетонировали половину буронабивных свай. Они необходимы для создания автомобильной развязки с двумя съездами на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заездом на мост (со стороны проспекта Бажана).

Подробности по ходу работ сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Железнодорожно-автомобильный Дарницкий мост более десяти лет находился в недостроенном состоянии. Отсутствие автомобильных съездов на левом берегу Днепра стало причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом", - констатируют в министерстве.

Благодаря включению Дарницкого моста в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и достройке необходимых развязок пропускная способность моста возрастет до 35 тыс. автомобилей в сутки, а соседние Южный мост и Мост Патона станут менее загруженными.

"Работы продолжаются в режиме 24/7. В планах - завершение основных работ до конца 2022 года. На объекте работают 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощные буровые установки. Кроме бурения, продолжается изготовление металлических конструкций, бетонные и другие работы", - сообщает министерство.

Стоимость проекта составляет 1,15 млрд гривен.

Как заявил в недавнем обращении к парламенту президент Владимир Зеленский, за два года реализации программы "Большая стройка" построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов. В том числе, возобновлены работы на легендарном недострое – запорожских мостах, которые простаивали 15 лет.