Бизнесмен Олег Бахматюк назвал неправдивыми и манипулятивными заявления директора НАБУ Артема Сытника о том, что отказ в его экстрадиции по запросу НАБУ якобы «разрушает международное сотрудничество». По словам бизнесмена, НАБУ боится его допрашивать по делу против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука, так как дело разваливается. Сообщают Українські новини.

Бизнесмен Олег Бахматюк прокомментировал заявление директора НАБУ, сделанное в интервью «Новому времени», и обвинил Артема Сытника в неправдивых утверждениях и манипуляциях. Речь идет о деле против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука, в котором НАБУ пыталось получить разрешение на экстрадицию бизнесмена Олега Бахматюка, но получило отказ от Интерпола и Офиса генпрокурора.

Об этом Олег Бахматюк сообщил на официальном сайте своей компании «Укрлендфарминг». «Артем Сытник очередной раз пытается простыми манипуляциями прикрыть полный развал дела против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и меня. Во-первых, я не нахожусь в международном розыске. Я не скрывался и не скрываюсь от следствия. В Австрии я находился на официальных основаниях еще до начала преследования со стороны НАБУ, на тех же законных основаниях нахожусь и сейчас. О своем местонахождении официально сообщил НАБУ и другим украинским следственным органам еще в начале следствия. Эту информацию подтвердили и правоохранительные органы Австрии», - заявил бизнесмен.

Также Олег Бахматюк в ответ на обвинения Артема Сытника в якобы срыве международного сотрудничества из-за отказа в экстрадиции, отметил, что и Офис генпрокурора, и представительство Интерпола заявили о том, что НАБУ не имеет права требовать указанных процессуальных действий именно потому, что это противоречит соглашениям о международном сотрудничестве . «Именно действия НАБУ это международное сотрудничество и разрушают, а не Интерпол, прокуратура или бизнесмен Бахматюк», - заявил бизнесмен.

«Я в очередной раз призываю НАБУ законно меня допросить. Но они ни разу не пытались это сделать за предыдущие 14 месяцев, и вряд ли это входит в их интересы и сейчас, - пишет Олег Бахматюк. - К примеру, того же Писарука НАБУ допросило только один раз и больше не интересовалось его показаниям. Ведь и мои показания, и показания Писарука только подтвердят выводы Фонда гарантирования вкладов, заявления НБУ и выводы экспертиз о том, что обвинения НАБУ не стоят и выеденного яйца ».

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, заявленные НАБУ по этому делу.