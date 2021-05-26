Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию избрали председателем наблюдательного совета государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest".
Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Читайте такжеАрахамия рассказал, когда Рада рассмотрит кандидатуру Ляшко на должность главы МинздраваОн отмечает, что в состав обновленного наблюдательного совета госучреждения, кроме него самого, вошли:
- народный депутат Давид Арахамия,
- заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков,
- президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер,
- исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко,
- президент Торговой промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков,
- исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски,
- народный депутат Украины Галина Янченко (фракция "Слуга народа").
Председателем совета избрали народного депутата Украины Давида Арахамию.
UkraineInvest
UkraineInvest - правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest является постоянно действующим совещательным органом при Кабмине.9
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