Министр Кабмина также сообщил об обновленном составе Наблюдательного совета.

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию избрали председателем наблюдательного совета государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest".

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Читайте такжеАрахамия рассказал, когда Рада рассмотрит кандидатуру Ляшко на должность главы МинздраваОн отмечает, что в состав обновленного наблюдательного совета госучреждения, кроме него самого, вошли:

народный депутат Давид Арахамия,

заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков,

президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер,

исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко,

президент Торговой промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков,

исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски,

народный депутат Украины Галина Янченко (фракция "Слуга народа").

Председателем совета избрали народного депутата Украины Давида Арахамию.

UkraineInvest

UkraineInvest - правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest является постоянно действующим совещательным органом при Кабмине.9

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Автор: Надя Пришляк