Зеленский шокирован: завод Малышева за 10 лет построил один танк для ВСУ

Президент поручил правительству срочно исправить ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнее удивление тем, что харьковский "Завод имени Малышева" за последние десять лет построил только один танк для Вооруженных Сил Украины.

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Об этом он заявил после посещения ряда харьковских оборонных предприятий на совместном совещании с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.

"У нас более 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили для ВСУ. А в советское время было 900 танков в год", - сказал он.

Президент указал на задолженность по зарплатам на оборонных предприятиях, которая в ряде случаев достигла 4 лет, а также на невысокие оклады сотрудников – на Харьковском авиационном заводе средняя зарплата составляет 3,5 тысячи гривень.

"Как может человек уважать себя и работать на государство? Как он вообще может называть себя человеком в таких условиях? Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы предприятия у нас работали", - сказал он.

Также Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку срочно созвать заседание правительства с привлечением силовых ведомств, чтобы исправить ситуацию со строительством бронетехники для армии.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков. Почему мы для кого-то, для Таиланда, делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" – выразил свое возмущение президент.

Он обратился к Абромавичусу с просьбой подключиться к работе Кабмина.

"Я попрошу вас с правительством соединиться. Чтобы мы в течение недели нашли эту дату на встречу. Пусть на выходных. Пока не зима. Я понимаю, что условия не изменятся и зимой люди будут работать в тех же условиях", - добавил он.

Справка УНИАН. ГП "Завод им. Малышева" (г. Харьков) – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства завода им. Малышева: тяжелая бронетехника (танк "Оплот", БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР "ДОЗОР-Б", модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники. Госпредприятие "Завод им. Малышева" был передан в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром" в ноябре 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которой стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.