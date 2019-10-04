В Американской торговой палате обеспокоены чрезмерным вниманием правоохранительных органов к мировому соглашению с "Филип Моррис"

Также есть необходимость решить проблемы других крупных международных инвесторов в Украине – компаний Shell, Unilever, McDonald’s и др.

На встрече с бизнеса с премьер-министром Алексеем Гончаруком 4 октября 2019 года президент Американской торговой палаты Андрей Гундер призвал украинское правительство заботиться о крупных международных компаниях, которые уже долгие годы работают в Украине и которые могут стать "амбасадорами" для других иностранных инвесторов.

Только так, по его мнению, Украина сможет претендовать на получение дополнительных 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

При этом особое внимание премьер-министра президент Американской торговой палаты обратил на действующие конфликты и судебные споры Украины с крупным международным бизнесом.

- Самое главное – это верховенство права. Бизнес не ищет привилегий, бизнес ищет справедливости. Увы, международные компании жалуются, что верховенство права в Украине соблюдается не всегда – заявил Андрей Гундер.

Глава Американской торговой палаты привел несколько негативных примеров.

- В прошлом году Украина впервые в истории подписала мировое соглашение с крупным инвестором - компанией "Филип Моррис". Это был исторический шаг. Вместо того, чтобы бороться в судах государство и инвестор подписали мировое соглашение. Мы надеялись, что это станет позитивным прецедентом для других споров в будущем. К сожалению, сегодня мы видим чрезмерное внимание правоохранительных органов к данному мировому соглашению.

Президент Американской торговой палаты призвал премьер-министра и правительство уделить внимание этому вопросу так как мировое соглашение "было подписано со всеми требованиями украинского и международного законодательства".

Среди других примеров Андрей Гундер назвал попытки государства наложить штраф на крупную международную энергетическую компанию Shell, судебные тяжбы в Украине компании Unilever. А также негативный пример компании McDonald’s, которая уже долгое время из-за разных бюрократических барьеров не может открыть ресторан в аэропорту "Борисполь".

Напомним, 5 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение подписать мировое соглашение с компаниями "Филип Моррис Интернешнл" (США), "Филип Моррис Глобал Брендс Инк." (США), "Филип Моррис Брендс Сарл" (Швейцария" и "Филип Моррис Украина". Данное мировое соглашение было подписано и.о. главы Государственной фискальной службы А.Власовым 31 января 2019 года и 12 апреля 2019 года соответствующее судебное дело было полностью закрыто.

- Мировое соглашение продемонстрировало готовность правительства и ГФС стимулировать улучшение бизнес-климата в Украине – заявила директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

В то же время, в июле 2019 года Государственное бюро расследований провело обыски в Государственной фискальной службе. Как заявили в ГБР, обыски были связаны с упомянутым мировым соглашением.