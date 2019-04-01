Украина с начала года увеличила производство стали

Производство металлопроката увеличилось на 1,3%, чугуна - сократилось на 2,1%.

Производство стали в Украине в январе-марте 2019 года, по оперативным данным, увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,5 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 1,3% - до 4,7 миллиона тонн, а выплавка чугуна сократилась на 2,1% – до 5,2 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 миллион тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 миллиона тонн.