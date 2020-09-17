По словам президента, в Украине в следующем году пенсионные выплаты вырастут, но сразу повышение пенсий до европейского уровня не произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что социальные выплаты в Украине вырастут до «человеческого уровня» через несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Первый драфт бюджета, поставлена задача - увеличение заработной платы ученым, учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам», - заявил он.

Президент также добавил, что в 2021 году планируются доплаты пенсионерам, которые старше 75 лет.

«Я знаю, что готовится вторая программа. У нас была 80+, готовится - я не знаю, когда, не знаю даты, 75+. И, кроме этого, увеличение «социалки» будет. Будет ли она - в разы? Будет ли она сразу европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо», - заявил он.

««Все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный, «человеческий» уровень «социалки», социального обеспечения, заработных плат. В любом случае мы должны это сделать, даже если нам будет очень тяжело, сложно, поэтому строить страну надо, это инфраструктура. И социально помогать людям, потому что непонятно, для кого мы ее строим», - резюмировал Зеленский.

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Пенсия в Украине

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября 2020 года выросла на 110,8 грн - до 2000 грн - в результате повышения минимальной зарплаты до 5000 грн.

Кабинет министров Украины утвердил 1 марта датой проведение индексации пенсий в Украине.

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Автор: Константин Гончаров