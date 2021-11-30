С 1 января 2021 года зарплаты учителей выросли на 20%.

С 1 декабря 2021 года произойдет повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

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Так, зарплаты у директоров учреждений ОСО вырастут с 15 тыс. 742 до 17 тыс. 057 грн; молодых учителей без категории и стажа работы – с 9 тыс. 015 до 9 тыс. 768 грн; учителей II категории – с 11 тыс. 124 до 12 тыс. 053 грн; учителей I категории – с 11 тыс. 912 до 12 тыс. 906 грн; учителей высшей категории – по 12 тыс. 698 до 13 тыс. 759 грн; ассистентов учителя – с 10 тыс. 338 до 11 тыс. 200 грн. У руководителей кружков зарплата вырастет с 11 тыс. 124 до 12 053 грн, у педагогов-организаторов I категории – с 10 тыс. 445 до 11 тыс. 317 грн.

В МОН напомнили, что 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно "бюджету возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

В тот же день, 20 января 2021 года, стало известно о том, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для "бюджетников".

Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. 543 грн. Реальная заработная плата за год выросла на 20%.

Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6 тыс. 461 грн. Это на 1 тыс. 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Автор: Инна Андалицкая