С 1 декабря 2021 года произойдет повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
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Так, зарплаты у директоров учреждений ОСО вырастут с 15 тыс. 742 до 17 тыс. 057 грн; молодых учителей без категории и стажа работы – с 9 тыс. 015 до 9 тыс. 768 грн; учителей II категории – с 11 тыс. 124 до 12 тыс. 053 грн; учителей I категории – с 11 тыс. 912 до 12 тыс. 906 грн; учителей высшей категории – по 12 тыс. 698 до 13 тыс. 759 грн; ассистентов учителя – с 10 тыс. 338 до 11 тыс. 200 грн. У руководителей кружков зарплата вырастет с 11 тыс. 124 до 12 053 грн, у педагогов-организаторов I категории – с 10 тыс. 445 до 11 тыс. 317 грн.
В МОН напомнили, что 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.
Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно "бюджету возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.
- Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.
- 20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.
- В тот же день, 20 января 2021 года, стало известно о том, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для "бюджетников".
- Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.
- По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. 543 грн. Реальная заработная плата за год выросла на 20%.
- Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6 тыс. 461 грн. Это на 1 тыс. 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.
- Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.