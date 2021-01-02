В правительстве рассказали, кому повысили пенсии с 1 января 2021 года / pixabay.com

С января более 2 млн пенсионеров будут получать повышенные пенсии.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью Радио Свобода.

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По её словам, в январе в Украине повышается самая маленькая пенсия для людей в возрасте от 65 лет, которые имеют полный стаж.

«Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, в него 2 тысячи гривен, так она будет повышена на 400 грн. Это будет 2,4 тыс. У кого 2,1 тыс., значит, на 300. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения. Это 2,2 миллиона человек», - сказала Лазебная.

Министр уточнила, что размер повышения для каждого такого пенсионера будет разным, и в среднем составит 350-360 грн.

По ее словам, с января самая маленькая пенсия будет составлять 2,4 тысячи гривен.

«У всех, у кого нет до этого порога, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей», - добавила министр.

Госбюджет-2021 и пенсии

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Автор: Анна Нагорная