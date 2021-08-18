С начала 2021 года наблюдается рекордный рост цен на украинский экспорт.

Украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен на их продукцию, основу которой составляют зерновые, масличные, железная руда и другая металлопродукция.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"На сегодня цена, скажем, на эти продукты – она растет. Если говорить о пшенице, то на сегодня цена составляет почти 750 долларов, рост цен продолжится. Мы ожидаем, что уже в сентябре цена будет достигать 800 долларов, соответственно, есть определенные предпосылки для того, что цена и дальше будет расти", – прогнозирует управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный.

Впрочем, эксперты не берутся прогнозировать, как долго продержится нынешний "ценовой тренд" на сырьевых рынках, ведь мировая экономика находится в процессе так называемого перехода на другой технологический уклад. Поэтому украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен, причем в обе стороны.

При этом профильные аналитики напоминают, что существенное оживление украинской экономики, наблюдавшийся в последние кварталы, дало неплохой ресурс для наполнения госбюджета. В частности, за первые 7 месяцев года он пополнился более чем на 680 млрд грн и превысил аналогичный показатель 2020 года. Произошло это преимущественно за счет таможенных и налоговых поступлений, и значительную роль в этом сыграл именно отечественный экспорт сырьевых товаров, мировые цены на которые сейчас бьют абсолютные рекорды.

Автор: Григорий Бондарь