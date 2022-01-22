Глава Минцифры рассказал пошагово, как это надо делать.

Физические лица-предприниматели первой-третьей групп отныне могут подавать годовую декларацию в приложении "Действие".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подать декларацию в приложении "Дія"" можно в разделе "Услуги", затем надо выбрать "Налоги ФЛП" и "Декларации". Для первой и второй групп следует ввести сумму дохода за год и контактные данные. Далее заполнить данные о едином налоге и едином социальном взносе, а затем подписать декларацию "Дія.Підпис".

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Для физических лиц-предпринимателей третьей группы нужно лишь внести сумму дохода за четвертый квартал, после чего "Дія" сделает запрос в Государственную налоговую службу и получит данные о доходе за 9 месяцев. Далее нужно отредактировать данные и суммы в декларации и подписать "Дія.Підпис".

"Дія" заполнит данные о ЕВ и ЕСВ. Все данные и суммы редактируются. Поэтому внимательно все проверяйте и исправьте, если найдете ошибку. Сумма налога к уплате высчитывается автоматически, так же, как и данные о едином социальном взносе", - отметил Федоров.

Как сообщал УНИАН, ранее Минцифры изменило процедуру создания электронной "Дії.Підпис" в частности, убрав потребность во вращении головой на камеру: теперь не нужно крутить головой, а вместо этого надо просто один раз моргнуть.