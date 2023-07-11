Сейчас власти рассматривают два основных возможных варианта так называемого "плана Б".

Сейчас на повестке дня власти главная задача - наладить стабильный и прогнозируемый экспорт по всем видам грузов, который не будет зависеть от капризов и шантажа России.

Украина для этого должна использовать все варианты, в том числе и возможности глубоководных портов Черного моря. И если раньше безопасность прохождения судов гарантировалась зерновой сделкой, то, в случае ее прекращения, нужен новый механизм. Об этом говорится в материале на сайте ЦТС.

"Дунайские порты способны взять на себя лишь часть грузопотока, и без "глубокой воды" в морском экспорте не обойтись ни агрортрейдерам, ни грузовладельцам промышленных грузов, чьи возможности искусственно ограничены пропускной способностью и небольшими глубинами портов Дунайского региона", - поясняет издание.

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Журналисты напомнили, что прецедент работы зернового коридора в формате "без России" уже был: суда через Босфор как на вход, так и на выход из украинских портов продолжали ходить, а без представителей России комиссия работала лучше и быстрее. Сейчас есть все возможности повторить эту схему.

"Конечно, существуют риски провокаций и обстрелов со стороны России, а компании могут отказаться от страхования судов. Но вопрос страхования Украина решила, и даже в Брюсселе сказали, что могут поддержать и гарантировать, в случае повреждения судна или товара, страхование. В то же время есть и план Б, который предусматривает работу коридора без России. Этот план позволит полноценно восстановить работу портов - работать не только на экспорт, но и принимать импорт, и расширить номенклатуру грузов", - пишет ЦТС.

По информации издания, сейчас власти рассматривают два основных возможных варианта так называемого плана Б. Первый - восстановление гражданского судоходства по всем видам грузов без согласия России, но в партнерстве с Турцией. Второй - самостоятельное восстановление судоходства, и здесь цель-провести не одно-два судна, а сделать работу коридора постоянной и стабильной, поэтому важна составляющая безопасности. Сейчас она отрабатывается.

"Такая возможность действительно есть, но она должна быть тщательно проработана: это не только коммерческие и логистические вопросы, но и безопасность, потому что страна находится в состоянии войны. Когда и каким образом можно будет работать по альтернативному сценарию - мы скажем, когда все структуры, которые причастны к этому процессу, будут готовы", - отметил опрошенный изданием заместитель министра обновления Украины Юрий Васьков.

Напомним, Россия угрожает выйти из зернового соглашения после 18 июля. В МИД Украины такой сценарий назвали "наиболее вероятным". В то же время, украинское и международное бизнес-сообщество призвали мир не соглашаться на российский шантаж, и разблокировать украинские порты для всех видов экспорта.