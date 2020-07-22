Татьяна Плачкова: Одесская ОПЗЖ передала мэру грамоту за наибольшее количество кредитов, взятых за историю города

Политик отметила, что депутатский корпус Одессы, вопреки противостоянию представителей ОП-ЗЖ и одесской общественности, увеличил кредитный долг города еще на полмиллиарда гривен.

Представители депутатской группы ОП-ЗЖ в Одесском городском совете передали городскому голове Одессы «Відзнаку» как мэру, втянувшему в кредитную кабалу и обанкротившему город. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Политик отметила, что депутатский корпус Одессы, вопреки противостоянию представителей ОП-ЗЖ и одесской общественности, увеличил кредитный долг города еще на полмиллиарда гривен. Соответствующее решение сессии Одесского городского совета о новом кредите принято 22 июля.

«Но реально вырос долг не горсовета, не мэра и не Одессы – вырос долг каждого одессита!», - подчеркнула нардеп.

Присутствуя на заседании, политик обратилась к мэру города и депутатам, призывая их не голосовать за это скандальное и сомнительное с точки зрения закона решение.

«Я призывала депутатов не поддерживать это решение хотя бы до аудита и вывода относительно его согласования от Министерства финансов. Не прислушались. Решение принято», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что за последние несколько лет по решению горсовета Одесса уже брала кредиты в коммерческих банках на сумму около 3 миллиардов гривен.

«А сможет ли одесская власть отчитаться перед одесситами, на что были потрачены 3 млрд грн ранее взятых городом кредитов? Одесса – богатый город. Его потенциал нужно использовать рационально и качественно управлять ним и не втягивать в кредитные махинации. А сегодняшнее руководство Одессы – капитан, который ведет нас в «Delfi»», - считает Плачкова.

Она отметила, что кредит возьмут на 3 года, заявленная сегодня ставка – 11% годовых. Но по условиям кредитного договора кредитную ставку можно пересматривать каждые 6 месяцев.

«Как это отразится на финансовом состоянии города? Вразумительного ответа на этот мой вопрос, как и на другие, так и не последовало», - заявила она.

Оппозиционный политик подчеркнула, что по состоянию на момент принятия решения городской совет Одессы еще не получил официального согласования объемов и условий заимствования, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 №110.

«Однако, после голосования за новый кредит резко, задним числом, появилось согласование Минфина. Что ещё раз доказывает коррупционную составляющую этого кредита. Думаю, правоохранительным органам есть, на что обратить внимание», - резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, что утром 22 июля перед началом заседания сессии Одесского горсовета в поддержку позиции команды ОП-ЗЖ собрались тысячи одесситов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram