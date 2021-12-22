Активность валютного рынка в преддверии рождественских праздников постепенно снижается.

Гривня в среду, 22 декабря, отыгрывает утраченные накануне позиции, вернувшись к отметке 27,25 грн/долл., и в ближайшее время продолжит оставаться под давлением с колебаниями в диапазоне 27,2-27,3 грн/долл.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, активность валютного рынка в преддверии рождественских праздников постепенно снижается. Покупатели перехватывают на рынке активность, так как откат курса делает его привлекательным для покупки. Поддерживает покупки ожидание увеличения возмещения НДС, которое ограничит продажу валюты экспортерами, а также бюджетных выплат подрядчикам, которые на праздники часть размещают в валюте, чтобы избежать курсовых рисков.

Как отметил Шевчишин, вместе с этим высокие цены на газ в Европе полностью обезоружили газовых трейдеров, которые не готовы выходить с покупками импортного газа. И, учитывая ситуацию с запасами газа в Европе, вряд ли будут такие продажи Украине. Газовый ценовой шок, высокие темпы потребления из-за похолодания существенно повышают риски для всего коммерческого сектора, который может оказаться без газа во второй половине зимы, а также уже сказывается на стоимости товаров и продуктов, что подстегивает инфляцию.

Эксперт подчеркнул, что в преддверии рождественских праздников почти свернули свою активность нерезиденты, которые фактически держат гривню в заложниках возможного оттока капитала. Этот фактор будет сдерживать ослабление гривни.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться под давлением с колебаниями в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. Если рынок получит ожидаемую гривневую ликвидность, то, вероятно, реализует потенциальное движение в зону 27,5 гривен за доллар", - прогнозирует Шевчишин.

Курс на 22 декабря:

Национальный банк Украины на среду, 22 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.