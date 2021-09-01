Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам 1 полугодия 2021 года выросла до $2 769 млн по сравнению с чистым убытком в размере $240 млн в первой половине 2020 года.

По состоянию на 30 июня 2021 года чистый долг Группы снизился на 52% с начала года – до $1 016 млн, а чистый долг к EBITDA за последние 12 месяцев сократился на 0,8х – до 0,2х.

Объём капитальных инвестиций Группы вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до $411 млн. Затраты на экологические инициативы составили $204 млн.

Сумма уплаченных налогов на прибыль возросла в 83 раза с $6 млн в первой половине 2020 года до $500 млн в первой половине 2021.

Комментируя итоги первого полугодия 2021 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что на фоне восстановления мировой экономики и роста цен на сырьевые товары Группа показала достойные результаты. "Ключевые операционные показатели "Метинвеста" продемонстрировали рост. На фоне увеличения производства на двух мариупольских комбинатах, Азовстали и ММК им. Ильича, производство чугуна Группой выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 405 тыс. тонн, а стали – на 10%, до 4 358 тыс. тонн. Улучшение показателей на всех ГОКах привело к росту производства железорудного концентрата Группой на 5% – до 15 864 тыс. тонн. Кроме того, после консолидации Покровской угольной группы в марте 2021 года наш общий объем производства угольного концентрата вырос на 76% – до 2 705 тыс. тонн".

По его словам, капитальные инвестиции "Метинвеста" достигли $411 млн в первом полугодии 2021 года, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

"Наш ключевой новый проект – строительство стана холодной прокатки на ММКИ, общий объем инвестиций в который только на первом этапе превысит $800 млн. Новый стан позволит нам расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта. Снижение влияния на окружающую среду – по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции Группы в экологические проекты за отчетный период превысили $80 млн.", - констатировал Юрий Рыженков.

При этом он добавил, что компания осуществила ряд значимых для Группы приобретений. Наряду с консолидацией Покровской угольной группы "Метинвест" приобрел бывшие производственные активы ДМК, некогда одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине.

"Мы воспользовались благоприятной внешней средой и нашими результатами для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости Группы. В первом полугодии 2021 года мы направили более $1 млрд на погашение долговых обязательств, снизив соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 0,2x. Так, мы досрочно погасили значительную часть долга Покровской угольной группы, полностью выплатили линию предэкспортного финансирования", - отметил топ-менеджер.

Напомним, 12 августа второй по величине производитель стали в Японии, JFE Holdings, удвоил свой годовой прогноз чистой прибыли – до 2,2 млрд. долл., что является самым высоким показателем с 2007/08 года.

Как сообщалось ранее, крупнейший южнокорейский производитель стали POSCO получил в первом квартале 2021 года самую высокую квартальную прибыль со второго квартала 2011 года, поскольку цены на сталь резко выросли из-за превышения спроса над предложением.

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., дочерняя компания крупнейшего мирового производителя стали China Baowu Steel Group, заявила, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021 года выросла в 2,5 раза достигла 826 млн. долл.

Автор: Григорий Бондарь