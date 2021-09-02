При этом экономист Андрей Новак назвал крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Уплата налогов юридическими и физическими лицами является единственным источником наполнения как центрального, так и местных бюджетов в Украине.

Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, говорится в сюжете "5 канала".

"Наполнение бюджета происходит только через налоги на физических лиц и на юридических лиц. Другого источника наполнения как центрального, так и местных бюджетов, кроме наших с вами налогов, – просто не существует", – пояснил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

При этом он добавил, что крупнейшими в Украине плательщиками налогов являются "Нафтогаз Украины", "Укргаздобыча", "Укрнафта" и "Метинвест".

В том числе благодаря этим предприятиям на фоне восстановления глобальной экономики и роста цен на сырьевые товары отечественный реальный сектор начал демонстрировать существенное наращивание показателей. По оценкам правительства, в I полугодии ВВП страны постепенно начал восстанавливаться. Это в целом позволило сохранить оптимистичные прогнозы по развитию экономики, а, главное, выровнять ситуацию по наполнению главной сметы, говорится в сюжете.

Автор: Григорий Бондарь