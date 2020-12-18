Администрация рынка, предприниматели и арендаторы, фермеры и производители выразили большую благодарность Министерству юстиции Украины и его главе Денису Малюське за оперативную реакцию на незаконные действия рейдеров и остановку повторной рейдерской атаки на предприятие на этой неделе.

Министерство юстиции Украины остановило рейдерскую атаку, которая была организована владелицей Stolitsa Group Владой Молчановой на рынок "Столичный".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила администрация рынка.

В заявлении говорится, что на данный момент работа предприятия полностью восстановлена.

"Только благодаря слаженным действиям работников Министерства и лично Министра юстиции удалось "отбить" рейдерскую атаку известного "черного" рейдера - владелицы Stolitsa Group Влады. Молчановой и восстановить законную работу предприятия. Мы в очередной раз убедились, что Министерство юстиции Украины стоит на защите интересов украинского бизнеса", - отметил коллектив "Столичного".

Администрация рынка, предприниматели и арендаторы, фермеры и производители выразили большую благодарность Министерству юстиции Украины и его главе Денису Малюське за оперативную реакцию на незаконные действия рейдеров и остановку повторной рейдерской атаки на предприятие на этой неделе.

Ранее сообщалось, что коллектив рынка "Столичный" обратился к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий в отношении предприятия.

Рынок "Столичный" пытаются силой захватить бизнесмен Раймондас Туменас и Влада Молчанова, которым принадлежит компания-застройщик Stolitsa Group. По информации СМИ, он вернулся в Киев и лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка. "Крымская команда" Влады Молчановой смогла незаконным путем добиться отмены запрета на совершение регистрационных действий. Регистратором выступил Заболотный А. В. при Гостомельской поселковом совете в Киевской области, который в 20:26 17 декабря внес решение об отмене запрета на совершение регистрационных действий. Уже в 20:48 нотариус Молчановой Нино Барамия снова незаконно внесла данные о перерегистрации рынка в пользу рейдеров. При этом она проигнорировала и возбужденное уголовное дело в отношении незаконного захвата рынка и решение Антирейдерского комитета, и прочее.

Ранее, в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный" со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. По их данным Молчанова пытается захватить предприятие через перераспределение несуществующего долга между оффшорными компаниями, которые не имеют никакого отношения к "Столичке", позже снести рынок, площадь которого 160 га, и начать строительство жилых комплексов.

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Автор: УНИАН