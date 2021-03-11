"Метинвест" согласился с такими условиями покупки компании, поскольку данный актив для него является стратегическим.

Международный горно-металлургический холдинг «Метинвест» намерен развивать предприятия «Покровской угольной группы» - крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета Украины по сделке о покупке этой компании, говорится в статье МинПром.

Сообщается, что разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение шахтоуправления «Покровское» и Свято-Варваринской обогатительной фабрики было получено в октябре прошлого года. При этом условия АМКУ по покупке угольных активов были беспрецедентно жесткими. В частности, комитет выдвинул обязательство по продаже 10% продукции шахтоуправления на свободный рынок, что ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи, так как это обязательство в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что шахтоуправление «Покровское» в составе группы «Метинвест» будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, говорится в статье.

Тем не менее, компания согласилась с жесткими условиями Антимонопольного комитета, поскольку данный актив для нее является стратегическим.

Ранее около половины потребностей «Метинвеста» в коксующихся углях удовлетворялось за счет поставок с входящей в состав холдинга компании "Краснодонуголь", но после потери контроля над ней пришлось существенно увеличивать поставки из-за рубежа. В частности, украинские заводы "Метинвеста" начали контрактовать объемы у американской United Coal Company. Однако увеличение импорта негативно сказывалось на рентабельности металлургического бизнеса группы, и поэтому "Метинвест" обратил свой взгляд на расположенное на границе Донецкой и Днепропетровской областей шахтоуправление "Покровское".

Отмечается, что к этому моменту «Покровская угольная группа» также переживала не лучшие времена. До начала вооруженного конфликта на Донбассе компания работала на завод «Донецксталь» Виктора Нусенкиса. Однако после того, как завод оказался на временно оккупированной территории, цепочка поставок прервалась, что сразу же сказалось на производственных показателях "Покровского". Так, если в 2012-2013 годах на шахтоуправлении добывали 8 млн тонн угля в год, то к 2018 году этот показатель сократился вдвое.

«Таким образом, можно констатировать, что вхождение "Покровской угольной группы" в состав «Метинвеста» значительно усиливает вертикальную интеграцию, снижает зависимость компании от дорогого импорта угля по морю и сопутствующих логистических сложностей. В свою очередь для «Покровской угольной группы» открываются значительные перспективы и возможности как в контексте модернизации и развития производственных мощностей, так и с точки зрения социальных гарантий для горняков», - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, ранее «Метинвест» приобрел дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - компании «Покровская угольная группа», тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление «Покровское» производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» по методике JORC составляли 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

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Автор: УНИАН