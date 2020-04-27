В обменниках подорожала валюта: почем сегодня доллар и евро
09:43, 27 апреля 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,40 грн.
Стоимость евро снизилась до 29,53 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 27 апреля, выросла на 5 копеек - до 27,40 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,53 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,05 грн за доллар, евро – 28,90 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 грн/долл., то есть гривня просела к доллару на 13 копеек.
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