Документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте" №1381-IX, который ВР приняла в апреле этого года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, среди прочего, из-за вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает проведение обязательной реструктуризации долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Реструктуризация будет проводиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору. Конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу, а именно - средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации. Предлагается списать все долги за неустойку, штрафы и пеню.

Документ предусматривает, что ранее уплаченная неустойка зачисляется в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, перечисляются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

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После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет.

Проценты по таким реструктурированным кредитом уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Реструктуризация валютных кредитов: что известно

Верховная Рада Украины в апреле 2016 года не поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку жилья, в редакции Кабинета министров Украины, а также и альтернативный депутатский законопроект, который не нашел поддержки правительства и НБУ.

Правительственный законопроект предусматривал реструктуризацию обязательств граждан по кредитам в валюте, полученным на приобретение единственного жилья, тогда как альтернативный законопроект предусматривал реструктуризацию без оговорки о том, что залоговая недвижимость является единственным жильем заемщика.

С декабря 2014 года в Украине действует закон, запрещающий изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества - предмета залога по кредиту.

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Автор: Александр Топчий