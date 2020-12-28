По его словам, "очередная взятка Дмитрию Сенниченко – это, к сожалению, фактический провал (конец/приговор) той политики, которую (независимо от персоналий) проводил ФГИУ, который за два года так и не смог организовать приватизацию "Центрэнерго", облэнерго и ТЭЦ.

Пока государство владеет долей в энергетических и иных активах, а предприятия управляются в ручном режиме – всегда найдется тот, кто захочет подкупить главу Фонда госимущества (ФГИУ) и поставить на управление "своего человека".

Так причины недавней попытки передачи взятки руководителю ФГИУ Дмитрию Сенниченко прокомментировал его экс-советник Алексей Беспалов в блоге на Цензор.нет.

По его словам, "очередная взятка Дмитрию Сенниченко – это, к сожалению, фактический провал (конец/приговор) той политики, которую (независимо от персоналий) проводил ФГИУ, который за два года так и не смог организовать приватизацию "Центрэнерго", облэнерго и ТЭЦ. И тем самым выполнить Распоряжение КМУ, поручения Президента и Правительства".

Алексей Беспалов считает, что карантинные меры и задержка с принятием RAB-тарифов – это верхушка айсберга. Оправдывающая, но не объясняющая, почему мы не наблюдаем большую энергетическую приватизацию.

Основная причина провала приватизации, по его мнению, в том, что "продавать… за два года – нечего".

"Чтобы продать госпакет – его нужно еще к продаже подготовить... а это не один месяц. И каждый месяц отсрочки процесса подготовки к приватизации – это перенос процесса самой продажи (приватизации) на следующий календарный год. Поэтому госпакеты в "облах", "Центрэнерго" и ТЭЦ и не продали… Те, кто есть – продавать не могут (не готовят, не умеют, не понимают, не знают, как правильно), или не хотят (не хотят брать на себя ответственность, или выполняют указание извне Фонда – саботировать приватизацию). А тем, кто мог и хотел организовать энергетическую приватизацию – просто не разрешили это сделать", – пишет Беспалов.

Экс-советник ФГИУ утверждает, что ему год назад умышленно мешали запустить приватизационные процессы в энергетике: "Среди тех немногих, кто умел и мог – был я. В начале ноября 2019 года я согласился присоединиться к команде Дмитрия Сенниченко. Но в конце декабря того же года, как только я вошел в ряд наблюдательных советов облэнерго и других предприятий, мне было вручено уведомление об изменении моего статуса в уголовном деле (на тот момент уже 4й год расследуемом НАБУ!), где из свидетеля меня сделали подозреваемым".

Он пояснил, что шел в набсоветы облэнерго и советником главы ФГИУ, чтобы помочь подготовить к аукционам госпакеты в этих компаниях. По оценкам Алексея Беспалова, эта цель была понятна, ясна и неизбежно достижима.

"Мы четко понимали, что уже в первой половине 2020 года все госпакеты в облэнерго и ТЭЦ будут готовы к приватизации и выставлены на аукционы. Если бы нам не помешали, никто бы не носил взятки в ФГИУ сегодня. А карантинные ограничения, возможно, не стали бы сдерживающим фактором, если бы на столе у главы ФГИУ лежали понятные расчеты поступлений в госбюджет (карантин же не помешал продаже спиртзводов, правда?)", – заключает он.

Как уже сообщалось, недавно Национальное антикоррупционное бюро НАБУ) задержало одного из бывших сотрудников АО "Николаевоблэнерго" при попытке дачи взятки главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко. По данным следствия, злоумышленник просил назначить его на должность главы этого предприятия, 70% акций которого принадлежит государству.

В свою очередь, по данным журналистов, которые сослались на определение суда, задержанным оказался бывший топ-менеджер "Николаевоблэнерго" Дмитрий Бабич.

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Автор: УНИАН