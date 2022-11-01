По словам нардепа, никаких препятствий для пресечения преступлений и возврата в бюджет средств мародерами нет.

Рынок нелегального табака в Украине составляет 22%, таким образом с начала 2022 года бюджет недополучил 20,5 млрд гривен.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По данным компании Kantar, рынок нелегального табака в Украине составляет 22%. В 2022 году государство недополучило 20,5 млрд. грн. Это 560 БТР, или 279 танков, или 136 Байрактаров. В то же время, до сих пор общение с правоохранительными органами напоминает либо чемпионат по переброске горячей картошки от одного органа к другому, либо художественный конкурс по написанию произведения на тему "почему нет?". Убежден, что все знают и понимают почему нет", - подчеркнул парламентарий.

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По словам нардепа, никаких препятствий для пресечения преступлений и возврата в бюджет средств мародерами нет.

"Нужна нормальная работа правоохранителей. Начать работу не плохо было бы с немедленного завершения беспрецедентно долгого в истории отечественного уголовного процесса обыска в городе Желтые Воды", - подытожил Гетманцев.