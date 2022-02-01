На программу "еПоддержка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн.

В Государственном бюджете на 2022 год достаточно средств для выплаты по 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

"На программу "еПоддержка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Сейчас средств в государственном бюджете достаточно для таких выплат, и их получат абсолютно все, кто получил третью бустерную дозу и имеет соответствующий сертификат в мобильном приложении "Дия". В случае большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюжет-2022", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили эти выплаты.

24 января Зеленский пообещал, что государство выплатит еще по 500 гривень за бустерную прививку.

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