Купить и продать доллары сейчас можно далеко не везде.

Российское вторжение в Украину сделало практически невозможными прогнозы курса доллара. Американская валюта в ближайшее время, вероятно, будет стоить стабильно дороже 30 гривень.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на опрошенных экспертов.

По слова Андрея Шевчишина, официальный рынок сейчас не работает, есть только "черный" - и то, сведений по нему нет.

"А в понедельник валютный рынок будет работать? А покупать валюту где, у кого? Это война. Мы верим в лучшее, но все меняется ежечасно. Тут нечего пока прогнозировать", - констатировал он.

В свою очередь Максим Орыщак поясняет, что в первую неделю марта гривня будет зависеть от геополитической ситуации в стране и решения НБУ возобновить торги.

"Нужно понимать, что нынешний торговый коридор 28-33 грн/доллар, или возможный 30-45 грн/доллар не зависит от экономических прогнозов, или фактической экономической ситуации в стране", – разъяснил эксперт.

Аналитики советуют украинцам быть крайне осторожными при проведении валютных операций в нынешнее неспокойное время.

"Гражданам, которые хотят заработать на девальвации гривни, можно готовиться к покупкам доллара на черном рынке, как только обстановка в стране станет безопасной, чтоб думать о валютообменных операциях", – советует Максим Орыщак.

Сдать валюту сейчас можно по крайне невыгодному курсу (порядка 29,20 гривни), а купить - по 38-39 гривень в некоторых небольших комбанках, рискующих работать.

Александр Охрименко не советует этого делать. По его словам, с предложением купить или продать доллары лучше обратиться к друзьям знакомым, но не через, например, соцсети, а конфиденциально, дабы не привлекать внимание криминальных элементов.

Ранее сообщалось, что вторжение РФ в Украину обернулось крахом биткоина и всех других криптовалют.