В среднесрочной перспективе, предполагают специалисты, многие рынки ожидает спад, а на их ключевых игроков – очередное сокращение валютных поступлений.

Эксперты предупреждают, что за ростом цен на сырьевые товары обязательно наступит их падение, что приведет и к падению украинской экономики.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает потом и украинская экономика. Потому что обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее", – предупредил экономист Борис Кушнирук.

Эксперты прогнозируют, что ожидать падения цен на основные позиции украинского экспорта стоит уже буквально через несколько месяцев, а, соответственно, и очередного сокращения валютных поступлений. Более того, например, кукуруза уже начала дешеветь. Что будет дальше, зависит от множества факторов: погоды, фактического урожая и даже финансовых стимулов, которые внедряют страны в условиях коронакризиса.

Напомним, по данным Кабинета министров Украины, за первые 7 месяцев 2021 года в госбюджет поступило более 680 млрд грн, а это больше, чем за аналогичный период 2020 года. Не последнюю роль в этом сыграл экспорт украинских сырьевых товаров, цены на которые с начала года бьют рекорды.

Автор: Григорий Бондарь