Война имела серьезные глобальные экономические последствия, особенно для таких стран, как Бангладеш, который импортирует большую часть своих источников энергии.

Компании, которые получают "безумную прибыль" от войны в Украине, должны компенсировать пострадавшим менее развитым странам.

Об этом заявил министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен во время саммита G20 в Нью-Дели, пишет CNBC.

"В этой войне некоторые компании получают бешеную прибыль... энергетические и оборонные компании. Поэтому мы утверждаем, что те компании, которые получают сверхприбыль, должны направлять не менее 20% прибыли тем странам, которые больше всего пострадали, как мы", - сказал Момен, не называя конкретных компаний.

Отмечается, что развязанная Россией война против Украины имеет значительные глобальные экономические последствия, особенно для таких стран, как Бангладеш, который импортирует большую часть своей энергии. По словам министра иностранных дел, около 95% энергоносителей Бангладеш импортируются.

"Конечно, мы покупаем энергию из-за рубежа. Стоимость энергии резко возросла, что привело к высокой инфляции. Мы стараемся контролировать инфляцию, предоставляя субсидии, и это дорого обходится правительству. Поэтому мы хотим окончания войны. Мы верим в мирные переговоры", - сказал Момен.

Кроме того, глава МИД отметил, что страны G20 должны сделать эту компенсацию "обязательной".

"Это лидеры G20 - они лидеры мира... Если я спрошу, им на это наплевать. Но лидеры G20 могут обязать все эти компании выплачивать часть своей сверхприбыли наиболее пострадавшим странам", - сказал Момен.

Министр иностранных дел Бангладеш добавил, что продовольственная безопасность - еще одна проблема, с которой борется страна, и которую лидеры G20 должны решить. Он также раскритиковал санкции Запада против страны-террористки России, заявив, что они якобы больше всего вредят развивающимся странам.

"В следующий раз, когда они предложат санкции и контрсанкции, они должны, по крайней мере, проконсультироваться с такими, как мы - развивающимися странами, - чтобы понять, насколько это им повредит. И надо создать механизм, чтобы те страны, которые пострадали, получали компенсацию", - считает Момен.

Добавим, что CNBC не приводит цитат министра, которые бы осуждали Россию за ее вторжение в Украину, которое и стало причиной ухудшения экономической ситуации в разных странах мира.

Последствия войны РФ против Украины

В прошлом году в отчете Организации Объединенных Наций подчеркивалось, что последствия войны в Украине могут резко ухудшить экономические перспективы для развивающихся стран, и которые уже имеют проблемы с долговым финансированием, связанным с пандемией Covid-19.

"Рост цен на сырьевые товары и сбои в торговле усиливают инфляционное давление, а ослабленные ожидания роста тормозят восстановление после Covid-19, что имеет серьезные последствия для некоторых беднейших и наиболее уязвимых стран. Для многих развивающихся стран, которые уже находятся под высоким риском долгового кризиса, побочные эффекты войны могут еще больше усилить долговую уязвимость из-за усиления платежного баланса и фискального давления", - говорится в отчете ООН.

В конце января Бангладеш получил от Международного валютного фонда 4,7 миллиарда долларов займа, чтобы помочь смягчить удар надвигающегося финансового кризиса.

"Мощное восстановление экономики Бангладеш после пандемии было прервано войной России в Украине, что привело к резкому увеличению дефицита текущего счета Бангладеш, обесцениванию курса така (национальной валюты страны, - УНИАН) и сокращению валютных резервов", - говорилось в заявлении МВФ.

Саммит стран G20 в Индии - что известно

Как сообщал УНИАН, 1-2 марта в Нью-Дели состоялся саммит глав МИД стран "Большой двадцатки". Основной темой встречи глав МИД стран G20 была развязанная Россией война против Украины. Участники уделили внимание вопросам, касающимся влияния российско-украинского "конфликта" на экономические проблемы, в частности - продовольственную и энергетическую безопасности. По его итогам встречи представители большинство стран-членов G20 решительно осудили войну в Украине, и только Россия и Китай не согласились с этим.

В конце февраля в Индии состоялась встреча глав министерств финансов стран-членов "Большой двадцатки". Тогда также не удалось опубликовать совместное заявление из-за того, что Россия и Китай не соглашались с формулировками относительно войны в Украине.

Ранее стало известно, что Индия вообще не хочет, чтобы на G20 поднимался вопрос новых санкций против России из-за устроенного ею очередного геноцида украинцев. В этом году Индия является председательствующей в G20.

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