На 22 миллиарда гривень: в госбанках стало меньше неработающих кредитов

По состоянию на 1 июля, в судах находится более 70 тысяч исков госбанков о взыскании долгов по кредитам на сумму свыше 116 миллиардов гривень.

Государственные банки Украины за первое полугодие 2019 года сократили объем неработающих кредитов на 22 миллиарда гривень.

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Как говорится в отчете Минфина о состоянии работы госбанков с неработающими кредитами, в том числе финучреждения сократили задолженность на 3,5 миллиарда гривень, провели реструктуризацию на 10,6 миллиарда гривень и списали задолженность за счет резервов на 2,9 миллиарда гривень.

Так, в первом полугодии "Ощадбанк" успешно завершил реструктуризации с компаниями "Фирма Т.М.М", "Имперово Фудз", "Агрохолдинг Авангард", "Райз-Максимко". Открыты два дела по реструктуризации компаниям группы WOG.

"Укрэксимбанк" открыл свое первое дело по реструктуризации с компанией "Агентство офисного строительства", которое стало одним из крупнейших по объему долга, подлежащего реструктуризации.

Одновременно банки госсектора ведут активную юридическую работу по взысканию задолженности. Так, по состоянию на 1 июля в судах находится более 70 тысяч исков на сумму свыше 116 миллиардов гривень. В том числе, за первое полугодие подано почти 54 тысячи исков на 26,5 миллиарда гривень.

Также отмечается, что доля неработающих кредитов в банковской системе Украины остается весьма значительной и по состоянию на 1 июля составила 51%, или 581 миллиард гривень, из которых 65% приходится на госбанки.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

По информации Министерства финансов, в 2018 году государственные банки Украины сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 миллиардов гривень, а также провели реструктуризацию на 21 миллиард гривень.