Новый Кабмин планирует утвердить изменения в Налоговый кодекс, которые могут повлечь рост теневой экономики и коррупции - эксперт

Новый Кабмин планирует принять новый законопроект с изменениями в Налоговый кодекс 1210, который, по мнению экономистов, может привести к росту теневого сегмента экономики и коррупционной нагрузки на бизнес.

Об этом телеканалу "112 Украина" рассказал заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

По мнению эксперта, данный законопроект еще сырой и требует обсуждений с бизнесом.

"Хочется пожелать только депутатам не спешить. Ведь они сейчас спешат, не раздумывая, голосуют "за", принимают закон в первом чтении, сразу во втором. Здесь нужно очень внимательно считать, потому что непродуманные шаги могут нанести очень большой вред украинской экономике, и ситуация может стать не лучше из-за увеличения доходов в бюджет, а она может стать хуже", - предупреждает эксперт.

С принятием изменений рентная ставка для горно-добывающих предприятий возрастет и будет больше в 10 раз, чем в РФ, в 5 раз выше, чем в Китае, и вдвое больше, чем в Канаде.

"Как только будет поднята рента - это значит, теряет смысл переработка полезных ископаемых. Скажем, в Украине будет неэффективным производство металла, изделий из металла, и с целым рядом других направлений произойдет то же самое. То это добавит украинской экономике еще более сырьевой характер, когда даже первичная переработка сырья не будет эффективна", - пояснил Суслов.

Принятые ранее законы уже получили широкую критику в СМИ. Эксперты считают, что нововведения вернут Украину на шаг назад и увеличат налоговую нагрузку на плательщиков.