Коломойский заверил, что не собирается похищать Гонтареву: "Зачем? Жениться на ней тайно?"

Так он прокомментировал свое заявление, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком".

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что может предоставить экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос или будет вынуждена вернуться.

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Об этом сообщает НВ.

Так он прокомментировал свое заявление, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком".

"Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, - экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", - отметил он.

Коломойский добавил, что может это сделать только с согласия Гонтаревой.

По словам бизнесмена, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос: "Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".

Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?".

По его мнению, экс-глава НБУ рассказывает сказки и делает из себя героиню.

"Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гонтарева заявила, что считает заявление Коломойского о намерении привезти ее в Украину частным порядком угрозой.

"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему", - подчеркнула она.