Потребительские настроения: на что украинцы тратят больше всего денег

Украинцы тратят больше денег на лекарства, чем на автомобили и бензин.

Согласно исследованиям этого года, потребительские настроения украинцев ощутимо колебались. Так, по информации Info Sapiens, индекс потребительских настроений украинцев в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале. А вот в апреле он снова поднялся, да еще и до 71,6.

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Напомним, что индекс потребительских настроений – это яркий индикатор, который отображает потребительскую уверенность украинцев. Исходя из этого индекса видно, как население относится к текущей экономической ситуации в стране и чего ожидает от будущего, “Сегодня”.

Политическая и экономическая ситуация в стране очень сильно сказываются на том, как и что покупают украинцы. В то время, когда потребительские настроения вырастают, украинцы начинают совершать больше крупных и дорогих покупок, не ограничивая себе простым минимумом.

Большую часть своих доходов украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. Интересно отметить, что структура трат отличается в городской и сельской местностях. Если в городе домохозяйства тратят на продовольственные товары и питание вне дома 52,3% от всех своих трат, то в сельской местности этот показатель составляет 44,3%. Что касается непродовольственных товаров, то сельские домохозяйства тратят на них 28,3%, а городские – 21,3%.

Недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о товарной структуре внутренний торговли предприятий Украины за прошлый 2018 год. Здесь показывается, сколько и чего было продано предприятиями в стране. В 2017 году потребители на продукты питания потратили 233,2 млрд грн – 38,8% от всех расходов, а уже в 2018 г. расходы на питание увеличились до 43,3% — практически до 290 млрд грн.

Самыми покупаемыми стали кондитерские изделия, молочная продукция, мясо птицы, колбаса и сало, а также пиво. Так, магазины продали за 2018 год: кондитерских изделий, включая мороженое, на 22 млрд грн, что составляет 3,3% от общего товарооборота; молока и молочной продукции на 17,6 млрд грн – 2,6%; мяса птицы – на 16,5 млрд грн и 2,5%; копченого мяса, колбас – на 15,4 млрд грн и 2,3%: пива – на 15,4 млрд грн, что составляет 2,3%.

Интересно отметить, что в 2017 году все эти траты составляли в среднем на 3–5 млрд грн меньше, нежели в 2018 году.

На непродовольственные товары украинцы потратили в 2018 году 378,7 млрд грн. Здесь главной статьей расходов остаются фармацевтические товары, которых украинцы купили в прошлом году на 65,5 млрд грн, что на 10,3 млрд грн больше, чем годом ранее. Такой показатель составляет целых 9,8% от общих трат.

На втором месте разместились автомобили и автотовары, на которые украинцы потратили 48,4 млрд грн – 7,3%, в прошлом году цифра была чуть меньше – 47,5 млрд. Много тратится и на бензин – 27,6 млрд. Правда, в 2017 году эти траты были куда выше и составляли 36,7 млрд грн.

Зато выросли продажи косметики и парфюмерии – если в 2017 году этих товаров было продано на 20,6 млрд грн, то в 2018 году – на 23,7 млрд грн. И стабильный рост показывают стройматериалы и металлические изделия – с 20,2 млрд грн до 23,3 млрд грн.

Значительную часть расходов украинцев составляют такие категории, как бытовая техника – 21,3 млрд грн, одежда и домашний текстиль – 15,6 млрд грн, и бытовая химия – 14,1 млрд грн

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8% в годовом измерении. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 47,1%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.