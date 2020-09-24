На сегодняшний день уже построена первая очередь Запорожской ветроэлектростанции мощностью 98 МВт.

Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции.

«После завершения строительства она станет крупнейшей ВЭС в Украине с суммарной мощностью 500 МВт, а также войдет в пятерку крупнейших наземных ветроэлектростанций в Европе. Ввод в эксплуатацию первой очереди уже в этом году. Считаю это событие сверхважным не только для нас, но и для всей Украины», - отметил Виталий Боговин.

Он также заявил, что Запорожская область стала лидером по реализации проекту Президента Украины «Большая стройка». Все капитальные ремонты и реконструкции проводятся в указанные сроки с учетом качества проведения работ. Запорожская область стала одной из первых в Украине, которая установила камеры и сделала онлайн карту объектов Большого Строительства: bigbud.zoda.gov.ua.

Председатель ОГА обратил внимание на строительство запорожских мостов - флагмана программы Президента «Большая стройка».

«Согласно договору, срок строительства мостов - 4 года. Мы же планируем завершить через 2 года. Работы ведутся круглосуточно. На этот год запланировано финансирование в размере 3, 7 млрд. грн. К концу 2020 года планируется открыть 1 полосу движения на мосту, который соединяет Бабурку с о.Борзая», - сообщил Виталий Боговин.

Кроме того, руководитель запорожской области сообщил, что полностью завершен ремонт дороги к морю общенационального значения. Это реконструкция участков трассы Н-30 "Васильевка-Бердянск" 112,3 км и М-18 "Запорожье-Васильевка" 123 км.

«За всю историю независимости, в Запорожской области отремонтировано рекордное количество дорог. Нам есть чем гордиться», - подчеркнул председатель ОГА.

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Автор: УНИАН