В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляют о необходимости отмены ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кэпов – ред.) в 2024 году.

Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.

Сейчас Регулятор планирует уже 9 ноября установить новые прайс-кэпы на рынке электроэнергии, которые будут действовать до 1 апреля. "Задача-пройти с ними зиму", - говорит член НКРЭКУ.

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Главная цель изменений, по его словам, – сделать импорт электричества зимой выгодным, чтобы избежать возможного дефицита.

В то же время, если новые предельные цены не помогут запустить импорт в Украину – "Укрэнерго" придется просить у стран-соседей аварийную помощь, которая в 1,5-2 раза дороже коммерческих цен.

"В следующем году Украина должна отменить предельные цены на электричество для бизнеса, чтобы объединить энергосеть с европейской", - говорит член НКРЭКУ.

Отмечается, что при таких условиях цены на электроэнергию в Украине сравняются с ценами в соседних странах.

Ранее НКРЭКУ заявляла о работе над дальнейшей либерализацией рынка электроэнергии.