Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.

Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.

Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт. К развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

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Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.