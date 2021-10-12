4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища / Иллюстрация REUTERS

Европейский Союз вместе с украинскими экспертами рассматривает возможности для достаточного обеспечения Украины газом и использования украинских газовых хранилищ для общего блага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве.

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"Европейская комиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточные поставки (газа – УНИАН) для Украины", - отметила она.

По словам председателя Еврокомиссии, также прорабатывается вариант для того, чтобы увеличить возможности поставок газа от стран-членов ЕС, включая возможность реверсных потоков газа из Словакии.

"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, следовательно мы будем изучать возможности хранения газа, чтобы использовать хранилища для общего блага", - сказала фон дер Ляйен.

Подготовка к отопительному сезону:

  • 1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.
  • 4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.
  • В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.
  • Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
  • Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.
  • К началу октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 27,9 млрд кубометров.

  •  6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

  • Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

  • По состоянию на 11 октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляют 18,79 млрд кубометров, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей. При этом Украина уже начала отбор газа из хранилищ в объеме 16,4 млн кубометров в сутки.

Автор: Анна Бредихина