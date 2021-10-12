По словам Урсулы фон дер Ляйен, прорабатывается вариант увеличения реверсных потоков газа из Словакии.

Европейский Союз вместе с украинскими экспертами рассматривает возможности для достаточного обеспечения Украины газом и использования украинских газовых хранилищ для общего блага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве.

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"Европейская комиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточные поставки (газа – УНИАН) для Украины", - отметила она.

По словам председателя Еврокомиссии, также прорабатывается вариант для того, чтобы увеличить возможности поставок газа от стран-членов ЕС, включая возможность реверсных потоков газа из Словакии.

"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, следовательно мы будем изучать возможности хранения газа, чтобы использовать хранилища для общего блага", - сказала фон дер Ляйен.

Подготовка к отопительному сезону:

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

К началу октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 27,9 млрд кубометров.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

По состоянию на 11 октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляют 18,79 млрд кубометров, что почти на 32% меньше прошлогодних показателей. При этом Украина уже начала отбор газа из хранилищ в объеме 16,4 млн кубометров в сутки.

Автор: Анна Бредихина